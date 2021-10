Per la Trentino Volley oggi c’è la Lube, per il big match della terza giornata

Foto Trabalza/Trentino Volley. Il centrale dell’Itas Trentino Marko Podrascanin in attacco

Dopo la vittoria in Supercoppa 2021, domenica 31 ottobre alla BLM Group Arena la Trentino Volley torna in campo per il big match del terzo turno di regular season di SuperLega, contro i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova. Fischio d’inizio fissato per le ore 18; diretta su RAI Sport +, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

Forti di un rinnovato entusiasmo e di ulteriore fiducia nei propri mezzi, i ragazzi di Lorenzetti scendono in campo con l’obiettivo di difendere il primato conquistato nelle prime due giornate (in coabitazione con Perugia) grazie al doppio successo da tre punti con Verona e Vibo Valentia. “Quella di domenica sarebbe stata una partita importante e difficile indipendentemente dal risultato maturato nel precedente weekend a Civitanova; così il coefficiente cresce ulteriormente perché i nostri avversari arriveranno a Trento ancora più carichi e motivati – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – . Veniamo da una settimana di allenamenti svolta bene, con il giusto atteggiamento e quindi sono fiducioso sul fatto che affronteremo l’impegno con lo spirito corretto, quello che serve per tenere testa ad una grande formazione come la Lube e per continuare a muovere la nostra classifica”.

Il tecnico dovrebbe confermare lo schieramento con tre schiacciatori di ruolo contemporaneamente in campo che tanto bene ha fatto nelle ultime tre partite. Non sarà certo facile affrontare una Cucine Lube determinata e desiderosa di tornare alla vittoria. I Campioni d’Italia in carica sono infatti reduci da due sconfitte consecutive in casa (2-3 con Piacenza, 1-3 con Monza) che nel giro di una settimana hanno fatto perdere loro il primato in classifica e Supercoppa. Ancora priva di Zaytsev (in ripresa dopo l’intervento in artroscopia al ginocchio destro effettuato in estate), la squadra allenata da Gianlorenzo Blengini cercherà quindi il riscatto, affidandosi alle intese rodate di un sestetto che per cinque settimi è lo stesso che ha vinto lo scudetto solo pochi mesi fa. Le novità sono rappresentate dall’opposto portoricano Gabi Garcia e, soprattutto, dallo schiacciatore brasiliano Ricardo Lucarelli, arrivato in estate proprio da Trento dove nella sua prima stagione italiana aveva collezionato 44 presenze e 483 punti. Assieme al verdeoro, i principali terminali offensivi del gioco biancorosso, impostato da De Cecco, restano l’altro ex di turno Juantorena e i centrali Simon ed Anzani, miglior muro dell’ultima regular season.

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Verrà infatti trasmessa da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terreste (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

Per questo appuntamento Trentino Volley potrà far accedere un numero limitato di spettatori sulle tribune dell’impianto di via Fersina; tutti dovranno essere muniti di green pass, regolarmente valido, ed indossare la mascherina per l’intera durata della loro permanenza all’interno dell’impianto. La gara è compresa in abbonamento; sulla tessera si trova indicato la porta d’ingresso da utilizzare per accedere alle tribune. La prevendita biglietti è attiva in qualsiasi momento su internet cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/itas-trentino-civitanova/167364. Le casse della BLM Group Arena saranno a disposizione a partire dalle ore 16.45, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

Le modalità di accesso, quelle di deflusso ed il comportamento da tenere all’interno della struttura, presso il Bar e le biglietterie del palazzetto sono consultabili consultando lo specifico regolamento www.trentinovolley.it/images/news/Regolamento_pubblico_BLM_Group_Arena_2021-22.pdf.