Il Premio mobilità 2021 va al Trentino

Il Trentino vince il primo posto pari merito per il premio “Premio Mobilità 2021”

Il Trentino ottiene il primo posto (pari merito) del “Premio mobilità 2021” dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS). Il riconoscimento riguarda il progetto “Il Trentino pedala per la mobilità sostenibile”, che prevede anche l’ampliamento del servizio di bike sharing “e-motion”, cofinanziato dallo Stato all’interno del programma nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Il premio di AESS è giunto ormai alla terza edizione. Il Trentino ottiene il riconoscimento per la categoria Infrastrutture – Progetti di mobilità sostenibile, cioè i “progetti di infrastrutturazione del territorio per promuovere l’uso di mezzi sostenibili e favorirne l’intermodalità dei trasporti nei percorsi casa-scuola o casa-lavoro, l’accessibilità del territorio e dei beni ambientali e culturali e l’economia locale”.

La premiazione è prevista per venerdì 26 novembre al Museo Ferrari di Modena, nell’ambito della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, un evento organizzato dal 2004 per diffondere la cultura della sostenibilità in urbanistica e in architettura, ma anche l’innovazione e il risparmio energetico, per raggiungere una mobilità non inquinante ad emissioni zero.

“Il Trentino pedala per la mobilità sostenibile” è un progetto sviluppato dalla Provincia di Trento in collaborazione con quattordici comuni del fondovalle dell’Adige sensibili ai temi dell’inquinamento e della congestione stradale. L’iniziativa prevede anche l’installazione di 350 rastrelliere porta bici fuori da alcuni istituti scolastici e uffici pubblici, per incentivare gli spostamenti in bici da parte di studenti, lavoratori e insegnanti. Si procede però anche con la sensibilizzazione nelle scuole primarie, ma anche con gli insegnanti e con le famiglie, sui temi del tragitto casa-scuola, integrazione dello sviluppo e attivazione di nuove linee pedibus. “Il Trentino pedala per la mobilità sostenibile” prevede anche la realizzazione di “bike counter” e azioni di comunicazione in collaborazione con l’Ufficio Stampa della Provincia, tra cui la realizzazione del portale “Trentino pedala” e la realizzazione di mini-clip sulla ciclabilità.