La piccola Vittoria Spedaliere, da Pergine allo Zecchino d’Oro

Ci sarà anche una piccola cantante trentina al prossimo Zecchino d’Oro, al via venerdì 3 dicembre. Tra le 14 canzoni in gara infatti anche “Potevo nascere gattino”, che sarà interpretata dalla giovane perginese Vittoria Spedaliere, di 6 anni.

Giunto alla 64ª edizione, lo Zecchino d’Oro andrà in onda per tre appuntamenti pomeridiani: 3, 4 e 5 dicembre in diretta su Rai1 dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti, che condurrà la puntata conclusiva.

14 le canzoni in gara, che toccano temi molto diversi, dagli animali alla famiglia, dall’amore per la lettura all’importanza del riciclo; 31 gli autori di testi e musiche, tra i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali); 17 i piccoli interpreti provenienti da 9 regioni d’Italia, scelti tra migliaia di bimbi durante il casting dello Zecchino d’Oro, svoltosi anche quest’anno online, che canteranno le canzoni insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Tema di questa edizione #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d’Oro è un’avventura in cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi in musica con tutta la famiglia e gli amici.

Questo il programma dei tre pomeriggi:

Venerdì 3 dicembre, dalle 17.05 inizia la gara con l’ascolto di 7 canzoni.

Sabato 4 dicembre, dalle 17.05 la gara prosegue con l’ascolto delle altre 7 canzoni.

Domenica 5 dicembre, dalle 17.20 lo Zecchino si conclude con il riascolto di tutte le 14 canzoni in gara e la proclamazione della canzone vincitrice.

Tanti gli ospiti che si alterneranno alle esibizioni per fare festa insieme ai Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats della serie animata 44 Gatti, che ritroveremo in diversi momenti di ognuna delle puntate.

VITTORIA SPEDALIERE – POTEVO NASCERE GATTINO

Anni: 6 anni (05/03/2015)

Dove vivo e con chi: Vivo a Pergine Valsugana in Trentino con mamma Veronica e papà Antonello.

Come ti descriveresti? Sono una bella bambina con i capelli biondi e gli occhi azzurri, divertente, simpatica, canterina e curiosa.

Pregi e difetti? Sono socievole, mi piace fare nuove amicizie e, quando mi impegno, imparo velocemente cose nuove, però non so ancora controllare le mie emozioni quando mi arrabbio o sono in difficoltà, sono testarda e proprio non mi piace perdere… Forse perché mi chiamo Vittoria?!

Hai fratelli o sorelle (se sì, che rapporto hai con loro)? No, sono figlia unica, anche se ho tre bambole che per me sono come sorelle: Pia, Ella e Mel.

Come e quando è nata la passione per la musica? Sono cresciuta guardando i dvd de “Il Castello d’ Argento”, un concorso canoro organizzato da zio Nicolino, il mio padrino di battesimo, che la mia mamma presentava in Molise, e mi piaceva tantissimo vedere e ascoltare tutti i bambini che cantavano proprio le canzoni dello Zecchino d’ORO!!!

Cantante preferito? La mia mamma! Prima della mia nascita cantava in un gruppo, mentre adesso cantiamo insieme e io mi diverto a sfidarla in gare di canto, mentre il mio papà è il giudice. Naturalmente vinco sempre io!!!

Perché hai partecipato alle selezioni? È la prima volta? Ho partecipato alle selezioni quest’anno per la prima volta perché ho tanta voglia di cantare, stare con gli altri bambini e divertirci insieme come in una grande festa.

Quali sono i tuoi hobby, le tue passioni e passatempi? Mi piace cantare, ballare, recitare, inventare canzoncine e anche disegnare, scrivere storie, leggere libri, andare in bicicletta e nuotare.

Programma tv preferito? Le Winx!!! Ho anche dieci fantastici fumetti.

Come va a scuola? Quale classe frequenti? Ho frequentato l’ultimo anno di scuola materna a Serso, vicino Pergine, e lì è andato tutto bene e ho imparato tante cose nuove grazie alle mie nuove bravissime maestre!

La tua materia preferita? Per adesso il disegno. Poi penso mi piaceranno tutte…

Cosa vuoi fare da grande? La maestra di nuoto, ma mi piacerebbe anche fare la ballerina, la cantante e la pasticcera.

Il tuo piatto preferito? La pizza naturalmente, coi wurstel, e anche i panzerotti fritti con prosciutto cotto e mozzarella.

Nel tempo libero ti piace: giocare con la casa di barbie, giocare con le mie bambole e i miei peluches a “Medaglia di bronzo”, un concorso di canto inventato da me, giocare a scopa e a scala 40 con mamma e papà, fare puzzles, ascoltare musica, cantare, guardare la tv e andare al parco giochi a piedi o meglio se in bicicletta per fare sempre qualche nuova amicizia e divertirmi.

Ti piace la tua canzone perché: perché ci insegna che ognuno di noi è unico e prezioso così com’è, anche se a volte, quando non ci piacciamo o non ci sentiamo a nostro agio, vorremmo essere qualcos’altro o qualcun altro: un gatto, un cavallo, una principessa o un mago. Io per esempio vorrei essere una fata per volare lontano e anche per fare delle magie.

E poi mi piace perché parla della nascita di Gesù, che è un miracolo, e ci protegge e ci vuole bene!

Zecchino d’Oro per te è: un bellissimo gioco fatto di musica, canzoni bellissime e amicizia. Per me è meraviglioso e mi piacerebbe davvero giocare allo Zecchino ogni giorno…!!!