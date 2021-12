E’ morto Flavio Berloffa, anima delle Acli trentine

Berloffa al convegno di Verona nel 2009

Dolore e cordoglio nelle Acli trentine per la prematura scomparsa di Flavio Berloffa, una delle anime riconosciute del movimento aclista, eletto nella presidenza provinciale dove era responsabile per l’ambito “vita cristiana”.

Da molti anni si dedicava a stimolare e accompagnare le varie iniziative di formazione spirituale, biblica e di pastorale sociale, ne favoriva il coordinamento in sintonia con il cammino della Chiesa trentina. Aveva partecipato in passato a confronti triveneti e incontri a livello nazionale (come il Convegno Ecclesiale di Verona nel 2009) come le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani nella loro preparazione e attuazione: a causa della grave malattia che lo ha colpito poche settimane prima aveva dovuto rinunciare a partecipare all’ultima edizione dello scorso ottobre a Taranto, ma da delegato l’aveva seguita a distanza offrendo poi un resoconto a Vita Trentina, come sempre puntuale e appassionato.

Era un credente credibile e generoso, Flavio Berloffa, una persona semplice e generosa, capace di “fare comunità”, coltivando la propria spiritualità e la crescita dei gruppi in cui operava.

Su indicazione delle stesso Arcivescovo e d’intesa con il delegato don Cristiano Bettega aveva curato negli ultimi anni per il nostro settimanale una serie di servizi sui temi rilanciati dai documenti di papa Francesco Laudato Si’ e Fratelli tutti, dei quali era convinto divulgatore anche nel mondo aclista. Amante dell’ambiente montano – che immortalava con le sue foto – , credeva nell'”ecologia integrale” di papa Francesco e ne seguiva e faceva conoscere le “buone pratiche” avviate anche in Trentino ed aveva accompagnato a proposito anche la ricerca dell’Università di Trento affidata a Erika Boninsegna sul contributo dell’associazionismo in un’ottica circolare e partecipata.

Il suo contributo e la sua amicizia sono state molto apprezzate nel mondo aclista che ora si stringe ai familiari nella preghiera: anche da Vita Trentina una vicinanza commossa per un amico di cui sentiremo la mancanza.