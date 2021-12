Al Liceo Rosmini di Rovereto una raccolta di cibo per il Banco Alimentare

Nelle giornate di oggi, martedì 14, e domani, mercoledì 15 dicembre, il liceo Rosmini di Rovereto è attivo nella raccolta di alimenti da destinare al Banco Alimentare, con l’obiettivo di aiutare le persone che anche in Trentino faticano a fare la spesa.

I ragazzi di due classi del liceo scientifico delle scienze applicate (una seconda e una terza) sono infatti al lavoro per raccogliere cibo per chi ne ha bisogno: posti agli ingressi della scuola sono impegnati a raccogliere cibo e lo stanno facendo coinvolgendo tutti: gli altri studenti, gli insegnanti, i genitori e il personale scolastico. L’invito è quello di portare a scuola alimenti non deperibili come pasta , riso, olio, omogeneizzati, alimenti per l’infanzia, pesce e carne in scatola, legumi, pelati e sughi.

I ragazzi in classe, nelle scorse settimane, con i professori Grazia Graziola e Giuseppe Fusi si sono interrogati sulle nuove povertà di oggi, in questo periodo di pandemia, e hanno riflettuto sulla solidarietà e sul vero senso dell’inclusione, arrivando a conoscere la Fondazione Banco Alimentare del Trentino Alto Adige. Sono infatti più di 120 gli enti di assistenza trentini che sono riforniti dal Banco Alimentare e distribuiscono alimenti a oltre 18 mila assistiti: famiglie povere, emarginati, persone senza stipendio, mense per i poveri, comunità di recupero, centri di aiuto alla vita.