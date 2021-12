Covid, in Trentino nuovi casi sempre attorno ai 300

Analisi del tampone – Foto di Alessio Coser

Sono vicini anche oggi a quota 300 i numeri dei nuovi contagi da coronavirus in Trentino: 296, dei quali 158 sono stati individuati tramite tampone molecolare (1.401 i test analizzati ieri) e 138 all’antigenico (su 7.749 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 231 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Preoccupa, ed è sempre monitorato con attenzione l’andamento dei ricoveri ospedalieri che oggi diminuisce leggermente per effetto del numero di dimissioni (14 ieri) che hanno superato i nuovi ingressi (9 gli ultimi ricoveri): i pazienti covid attualmente in ospedale sono quindi 115, di cui 19 in rianimazione.

Fortunatamente nessun decesso nemmeno oggi e la maggior parte dei nuovi contagiati non presenta sintomi o accusa sintomatologia lieve. Il virus come noto colpisce qualsiasi fascia di età: oggi ad esempio troviamo 27 casi fra over 60, 12 fra 70 e 79 anni e 6 fra ultra ottantenni; ma ci sono anche 9 piccolissimi di nemmeno 2 anni ed una settantina di bambini o ragazzi nelle fasce tra i 3 ed i 18 anni.

Le vaccinazioni, a favore delle quali le autorità sanitarie continuano a rivolgere forti appelli alla popolazione, intanto sono arrivate a quota 946.397, cifra che comprende 385.056 seconde dosi e 134.912 terze dosi.

Ultimo dato è quello dei guariti: 188 nel bollettino di oggi, per un totale da inizio pandemia pari a 50.856.