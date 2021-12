“Teatro Onlife”, il primo dell’anno il teatro è accessibile a tutti, con AbC Irifor del Trentino

Un regalo che unisce teatro, tecnologia e accessibilità per bambini sordi per cominciare in allegria il 2022. È quello che la Cooperativa AbC Irifor del Trentino, punto di riferimento per la disabilità sensoriale, visiva e uditiva, ha in serbo per i più piccoli per il primo giorno dell’anno: sabato 1 gennaio, alle 18 e alle 18.45, su “Teatro Onlife“, nuova piattaforma di edutainment interattivo partita a novembre per tutti i bambini e le bambine, anche con disabilità uditiva, è in programma “Orsetto Nalle e i segnali stradali“, spettacolo online rivolto ai bambini tra i 4 e i 10 anni, ma anche a tutti i curiosi oltre questa fascia d’età, che racconta la storia di Nina, del suo Orsacchiotto Nalle e della loro automobile rossa da corsa, e di Nonno Augusto, un simpatico nonno vigile.

“Teatro Onlife” è un progetto ideato da AbC Irifor del Trentino e Fondazione Aida (centro di produzione teatrale riconosciuto da Mibact e Miu), per offrire un’alternativa allo spazio fisico del teatro durante il periodo di chiusura a causa della pandemia ed è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Caritro.

“Quando Fondazione Aida ci ha coinvolti, abbiamo subito abbracciato l’idea di superare le distanze imposte dalla pandemia e di creare qualcosa di davvero unico e originale, che unisce arte e accessibilità”, ha detto Ferdinando Ceccato, direttore della Cooperativa.

Tre le piattaforme di educazione digitale di alta qualità che combinano al loro interno risorse di intrattenimento e apprendimento senza rinunciare alle emozioni dello spettacolo dal vivo, “Teatro Onlife” si caratterizza per due aspetti distintivi: tramite la piattaforma www.teatroonlife.it si accede a spettacoli che, grazie alla presenza degli interpreti di Lingua dei segni italiana di AbC Irifor del Trentino diventano accessibili e fruibili anche alle persone con disabilità uditiva, inoltre essa consente un’interazione diretta attraverso quiz e giochi integrati nella performance teatrale.

Ma come funziona la piattaforma? “Il bambino accede con l’aiuto di un adulto, guarda lo spettacolo da solo o con un gruppo di amici, interagisce attraverso quiz e giochi integrati nella performance di edutainment con contenuti originali messi a punto dallo staff artistico di Fondazione Aida, comprende e usa l’interfaccia grafica in modo autonomo accedendo a risorse educative e ludiche offline. L’attore – Pino Costalunga, attore, regista, esperto di letteratura e teatro per ragazzi -, controlla l’interfaccia dell’app di tutti i bambini e guida l’avanzamento del gioco interagendo con loro”. Viene dunque garantita la massima sicurezza – l’accesso alla piattaforma è controllato, i flussi sono criptati, i dati sono custoditi su server dedicati in Europa mentre i genitori accedono a un’area dedicata tramite webapp -, e la piattaforma sintetizza tre aspetti fondamentali: contenuti veicolati attraverso il linguaggio teatrale per ragazzi, tecnologia all’avanguardia e accessibilità per tutti.

Informazioni: 0461.1959595-irene.matassoni@abcirifor.it. La rassegna prosegue con altri spettacoli il 23 gennaio, il 20 febbraio e il 13 marzo: per info e biglietti www.fondazioneaida.it.