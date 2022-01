“Ma quanto forti erano le nostre antenate!”. Tre politiche trentine che hanno fatto la storia

“Teatro Onlife”, il primo dell’anno il teatro è accessibile a tutti, con AbC Irifor del Trentino

Un regalo che unisce teatro, tecnologia e accessibilità per bambini sordi per cominciare in allegria il 2022. È quello che la Cooperativa AbC Irifor del Trentino, punto di riferimento per la disabilità sensoriale, visiva e uditiva, ha in serbo per i più piccoli per il primo giorno dell’anno: sabato 1 gennaio, alle 18 e alle […]