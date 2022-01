“Marciamo verso il futuro”, nel fine settimana la Marcialonga festeggia la 49esima edizione

La partenza maschile della scorsa edizione. A destra, Angelo Corradini mostra l’Aquila di San Venceslao conferita dalla Provincia alla Marcialonga. Foto Newspower.it

“Marcialonga ribadisce la propria presenza e non molla, continua e continuerà a lavorare per i suoi appassionati, nella convinzione che lo sport debba essere sempre un punto di partenza verso il futuro. Questo 2022 ci piace definirlo un anno di transizione e di conquista”.

Con queste parole, nei giorni scorsi, il presidente del Comitato Organizzatore, Angelo Corradini, ha presentato la quarantanovesima granfondo internazionale di Fiemme e Fassa, in programma dal 29 al 30 gennaio.

Un’altra pagina di sport (oltre 5.000 i concorrenti complessivamente al via, provenienti da più di trenta Paesi) e di storia, che, come nel 2021, racconterà l’evoluzione dello sci di fondo anche in tempo di pandemia.

“L’esperienza della passata stagione ci tornerà utile pure per organizzare le prossime edizioni non solo della ski marathon, che senza il lavoro di 1.400 instancabili volontari – compresi i Comuni, le Amministrazioni, gli enti e le associazioni che operano sul territorio – non sarebbe possibile, ma anche della ‘Cycling Craft’ e della ‘Running Coop’ che definiscono la combinata”, ha sottolineato Corradini.

Al quale, sette mesi fa, la Provincia autonoma di Trento ha conferito l’Aquila di San Venceslao per i “meriti sportivi, sociali, culturali, educativi, economici e istituzionali” raggiunti dalla Marcialonga (nata nel 1971) nei suoi primi cinquant’anni.

A 42, invece, vorrebbe (quarantena permettendo, che ne mette in forse la presenza) iscrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della “70 km” in tecnica classica, da Moena a Cavalese, l’ex fondista norvegese Marit Bjørgen, la sportiva con il maggior numero di medaglie ai Giochi Olimpici Invernali, già vincitrice in Val di Fiemme di “Tour de Ski”, Campionati e Coppe del Mondo.

Alla prima vittoria ambisce pure l’altro olimpionico “norge” Martin Johnsrud Sundby, che di anni ne ha 37, la maggior parte dei quali trascorsi su un podio.

Per i loro connazionali Tord Asle Gjerdalen, Anders Aukland e Peter Eliassen (che gareggerà con il Team Robinson Trentino di Transacqua) sarebbero, al contrario, i successi rispettivamente numero quattro, tre e due.

La lista degli iscritti al settimo evento “Pro Tour” del circuito Visma Ski Classics (il challenge di Coppa del Mondo delle lunghe distanze al quale, oltre al Team Robinson Trentino, partecipano, in rappresentanza dell’Italia, anche il Team Futura Trentino Alta Quota di Lavis e il Team Internorm Trentino Zorzi Max by SottoZero del predazzano Mauro Brigadoi, miglior azzurro nell’ultima Marcialonga) comprende pure altri illustri vincitori come gli svedesi Emil Persson, Britta Johansson Norgren e Lina Korsgren ed il ceco Stanislav “Standa” Rezac.

Brigadoi è tra i favoriti, con il teserano Stefano Mich e il brunicense Dietmar Nöckler, della “long race” valevole per la Coppa Italia (della quale la Marcialonga sarà ottava tappa), che vedrà in gara gli altri fiemmesi Ilenia Defrancesco, Stefano Dellagiacoma, Paolo Fanton e Giacomo Gabrielli.

Saranno inoltre alla partenza – che verrà data, alle 8, da uno starter d’eccezione: il Ministro del turismo Massimo Garavaglia – anche il leggendario ex fondista norvegese Petter Northug Jr, considerato il più forte di tutti i tempi, le plurimedagliate ex sciatrici nordiche Sabina Valbusa (bronzo in staffetta a Torino 2006) e Marianna Longa, la svedese Ida Dahl (in testa al “Visma Ski Classics” con Johansson Norgren), la gloria finlandese del rally Marcus Grönholm (sette volte sul gradino più alto del podio del mitico “Mille Laghi”) ed i motociclisti Simone Corsi e Federico Caricasulo, tutti pronti a “mettersi in gioco” proprio come recita lo slogan di ogni Marcialonga.

Una “sfida” raccolta pure dalle televisioni, grazie alle dirette di Sky (Sport Uno e Sport Arena), broadcaster ufficiale, e RTTR, mentre Rai Sport trasmetterà una sintesi alle 17.

Interessante è anche la start list della diciassettesima “Marcialonga Light” di 45 chilometri a passo alternato, da Moena a Predazzo, con un sostanziale equilibrio di genere e la presenza, in campo femminile, della campionessa in carica Stefania Corradini, fiemmese del Team Internorm Trentino, nonché della promessa pusterese del Team Futura, Thea Schwingshackl.

Alle due principali competizioni faranno da corollario la decima “Marcialonga Story” (sabato 29, alle 9.30, dal Centro del fondo di Lago di Tesero fino a Predazzo, con sci rigorosamente antecedenti il 1976), la ventunesima “Marcialonga Stars” in collaborazione con la LILT di Trento (sempre sabato 29, alle 13, nell’impianto sede dell’Olimpiade di Milano Cortina 2026) e la dodicesima “Marcialonga Young” promozionale (tra sabato 29, alle 10.30, e domenica 30, alle 8.45, nello stesso stadio teserano).

Sono state rinviate al 2023, invece, la settima “Marcialonga Baby” e la trentaseiesima “Minimarcialonga”. .