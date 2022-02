Covid-19, martedì 1 febbraio due decessi. Crescono i ricoveri in ospedale

Due decessi per Covid-19 martedì 1 febbraio

Altri due decessi per Covid-19 oggi (martedì 1 febbraio) in Trentino. Si tratta di un uomo di oltre 80 anni e di una donna over 70, entrambi vaccinati e affetti da altre patologie. I decessi sono avvenuti in ospedale e in una Rsa.

I nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.735: 78 risultano dai test molecolari (sui 488 effettuati) e 1.657 dagli antigenici (su 13.730 test effettuati). I molecolari poi confermano 31 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Continua a crescere il numero dei degenti in ospedale, i pazienti ricoverati sono 179, di cui 25 in rianimazione; nella giornata di ieri sono stati registrati 25 nuovi ricoveri e 18 dimissioni.

Calano le classi in quarantena: ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 381.

Il contagio per fasce d’età. 75 tra 0-2 anni; 100 tra 3-5 anni; 167 tra 6-10 anni; 75 tra 11-13 anni; 107 tra 14-18 anni; 442 tra 19-39 anni; 531 tra 40-59 anni; 110 tra 60-69 anni; 77 tra 70-79 anni; e 51 tra persone di 80 anni e più.

I vaccini somministrati arrivano a quota 1.141.689, di cui 412.095 seconde dosi e 282.378 terze dosi. I guariti oggi sono 3.427 in più, per un totale di 104.186 da inizio pandemia.