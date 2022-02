Dopo oltre 1100 gare l’ultimo traguardo di “Cipri” Gottardi. “A settant’anni scendo dalla bicicletta”

Cipriano Gottardi, 70 anni, in gara a San Fior di Treviso, affiancato dal campione italiano Filippo Fontana, classe 2000

“Appena tagliato il traguardo nella gara di Castelletto di Serravalle in provincia di Bologna uno degli organizzatori mi ha donato una confezione di vino, si è complimentato per la mia prestazione e mi ha invitato ad un tavolo imbandito di ogni ben di Dio. Gesti di simpatia che sorprendono e fanno enorme piacere. E così anche i compagni di gara che mi hanno spronato a non smettere…”.

A raccontarsi è il mitico “Cipri”, all’anagrafe Cipriano Gottardi da Ravina, rione San Marco, dove vive con la moglie Loredana. Un personaggio sportivo conosciuto in gran parte d’Italia per la sua prolungata presenza nell’agonismo ciclistico. Ora però ha deciso di staccare definitivamente la spina con l’attività agonistica scendendo di bicicletta a 70 anni magnificamente portati.

La sua ultima competizione lo scorso 16 gennaio (21 le gare disputate in questa stagione, “alcune sotto la pioggia e quasi tutte in mezzo al fango, il ciclocross è così”), a Bassano del Grappa, nella decima prova del Trofeo Triveneto Ciclocross, classificandosi undicesimo. “Ho avuto l’onore di stringere la mano al presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni che ha elogiato la mia lunga e sorprendente presenza nella disciplina”.

Lunghissima la sua presenza nel ciclismo élite, iniziata fra gli allievi nel 1968, prima su strada poi nel ciclocross senza disdegnare il mtb, che lo ha visto presente ed anche molte volte protagonista in una striscia consecutiva di 53 stagioni. Caparbio e meticoloso “Cipri” ha annotato la partecipazione totale a 1.160 gare, ha preso il via a 27 campionati italiani (l’ultimo il 9 gennaio a Variano in Friuli), uno dei quali, corso a cronometro, tra i professionisti.

Nel suo palmares una vittoria su strada, otto nel ciclocross e due nel mtb.

C’è pure una nota curiosa. Nel breve periodo ottobre-gennaio Gottardi ha cambiato due società. Fino al 31 dicembre ha onorato i colori del Team Femminile Trentino e lo ha fatto per tre stagioni. Dal primo gennaio, invece, ha gareggiato per il Gs Zambana che ringrazia per avergli dato la possibilità di affrontare le ultime competizioni. Peraltro risulta tesserato per l’intero anno in corso: semmai dovesse ripensarci e tornare…in “pista” potrebbe farlo. In precedenza e per molti anni Gottardi è stato orgoglioso portabandiera del quasi centenario sodalizio del Club Ciclistico Forti e Veloci di Trento.