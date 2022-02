Covid-19, domenica 6 febbraio 1 decesso e 657 nuovi contagi

Covid-19, martedì 1 febbraio due decessi. Crescono i ricoveri in ospedale

Altri due decessi per Covid-19 oggi (martedì 1 febbraio) in Trentino. Si tratta di un uomo di oltre 80 anni e di una donna over 70, entrambi vaccinati e affetti da altre patologie. I decessi sono avvenuti in ospedale e in una Rsa. I nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.735: 78 risultano […]