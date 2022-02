Omicidio Agitu, Suleiman Adams condannato a vent’anni di carcere

Continua il sogno di Agitu: in suo ricordo raccolti 106 mila euro

A nove mesi dal suo tragico assassinio, può continuare il sogno di Agitu Ideo Gudeta, l’imprenditrice agricola di origine etiope, immigrata in Italia per fuggire alle persecuzioni del suo Paese che aveva trovato nell’allevamento delle capre in Val dei Mocheni la realizzazione del suo ideale di vita, in armonia con la natura e l’ambiente. Il […]