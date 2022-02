Covid-19, lunedì 21 febbraio un decesso e 141 contagi

Covid-19, giovedì 27 gennaio 2 decessi e 1913 nuovi casi

Si registrano due decessi per Covid-19 oggi (giovedì 27 gennaio), mentre sono 1913 i nuovi casi, a fronte di 12.064 tamponi. I decessi sono avvenuti in ospedale: uno era un uomo non vaccinato e l’altra invece una donna vaccinata di oltre 80 anni. Entrambi erano affetti da altre patologie. Tra i nuovi casi, 84 risultano […]