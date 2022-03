Ucraina, venerdì 4 e sabato 5 a Bosentino una raccolta di beni di prima necessità

Tra venerdì 4 e sabato 5 marzo, in Vigolana, raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina. Foto Facebook associazione Share ODV

L’Altopiano della Vigolana si unisce alla raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina, portata avanti dall’associazione culturale degli ucraini in Trentino “Rasom”. La raccolta si svolgerà tra venerdì 4 (dalle 18 alle 21) e sabato 5 marzo (dalle 9 alle 12) all’oratorio di Bosentino, di fronte all’ingresso della scuola materna.

Si raccolgono in particolare prodotti per bambini e adulti come pannolini per bambini, pannoloni per adulti e anziani; assorbenti intimi; omogeneizzati, latte per bambini in polvere. Priorità anche a prodotti alimentari a lunga conservazione: pasta, riso, minestre liofilizzate in busta; tonno, carne in scatola; biscotti, cioccolato, dolci confezionati; frutta secca, barrette energetiche; tè in bustine e caffè solubile. C’è bisogno anche di medicinali e dispositivi medici, tra cui tachipirina; vitamine; pannolini per bambini; fazzoletti bagnati per bambini; calmanti; antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici; cardiovascolari; mascherine; guanti monouso; garze e bendaggi, siringhe, cotone idrofilo, ovatta; antisettici e disinfettanti.