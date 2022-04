Serve il Golden set, ma la Trentino Volley batte Perugia e vola in finale di CEV Champions League

La sfida, come previsto decisamente complicata, si è decisa solo al Golden set, finito addirittura ai vantaggi, ma la Trentino Volley alla fine ha avuto la meglio di Perugia, e vincendo la semifinale giocata alla BLM Group Arena nella serata di giovedì 7 aprile, ha conquistato l’accesso all’ultimo atto di CEV Champions League 2022. In finale, che si disputerà a Lubiana domenica 22 maggio, i trentini disputeranno la loro sesta finale di sempre del massimo trofeo continentale, affrontando i polacchi campioni uscenti del Kedzierzyn-Kozle, nel remake della sfida che caratterizzò la gara decisiva dell’edizione precedente.

La formazione gialloblù si è assicurata questo nuovo appuntamento con la storia vincendo il golden set ai vantaggi (per 17-15) contro la Sir Sicoma Monini Perugia che era riuscita ad aggiudicarsi la partita canonica al tie break. Esattamente come i gialloblù avevano fatto otto giorni prima a Perugia. L’avvio veemente nel parziale di spareggio (7-2 e 12-7) ha influito notevolmente sul risultato finale, perché Perugia pur avendo lottato sino ai vantaggi si è trovata senza energie proprio negli scambi finali. L’adrenalina è scorsa a fiumi durante i sei parziali giocati di fronte ad oltre 3.300 spettatori entusiasti per il grande volley offerto dalle due squadre, ma alla fine è stata la formazione di casa sospinta dal proprio pubblico a sfruttarla meglio, prima per portarsi avanti 2-1 e poi per reagire ancora dopo la rimonta e sorpasso di Perugia. Tutto questo senza poter contare, da metà del quarto set in poi, sul proprio capitano Kaziyski (uscito precauzionalmente per un risentimento al ginocchio) ma sfruttando al massimo la benzina verde offerta da Michieletto (best scorer ed mvp con 25 punti personali), Lavia (19) e Sbertoli, bravissimo a non perdere la calma nei momenti importanti.

“Lo sapevo che avremmo fatto una bella partita: non si può comandare il vento, ma le vele si possono orientare e noi lo abbiamo fatto dalla parte giusta – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti al termine della partita – . Abbiamo fatto un bellissimo percorso sino a qua e ci meritavamo questo risultato. Mi rende molto felice anche aver ritrovato proprio stasera questo pubblico, elemento preziosissimo per questo gruppo. Se oggi erano presenti tutti questi spettatori è perché abbiamo sicuramente trasmesso un’emozione. Spero che questo non sia una condanna a vincere la finale perché lo sport non è così”.

Già a partire da venerdì pomeriggio la formazione gialloblù dovrà però guardare oltre, iniziando a preparare gara 3 dei quarti di finale Play Off Scudetto di domenica alla BLM Group Arena contro Piacenza (ore 18.30), spareggio per accedere alla semifinale del tabellone che assegna lo scudetto. Prevendita biglietti già attiva, anche online cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it.

Di seguito il tabellino della gara:



Trentino Itas- Sir Sicoma Monini Perugia 2-3 golden set 17-15

(25-21, 21-25, 25-16, 20-25, 13-15)

TRENTINO ITAS: Michieletto 25, Sbertoli 3, Lisinac 10, Kaziyski 11, Lavia 19, Podrascanin 10, Zenger (L); D’Heer, Cavuto 1, Pinali 2, Sperotto. N.e. Albergati e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

SIR SICOMA MONINI: Anderson 23, Mengozzi 6, Rychlicki 17, Leon 24, Solé 9, Giannelli 2, Colaci (L); Plotnytskyi, Travica, Piccinelli, Ricci 4. N.e. Dardzans, Ter Horst, Russo. All. Nikola Grbic.

ARBITRI: Cambré di Meerhout (Belgio) e Cesare di Roma.

DURATA SET: 27’, 27’, 23’, 28’, 17’, 24’; tot 2h e 27’.

NOTE: 3.377 spettatori, per un incasso di 58.019 euro. Trentino Itas: 16 muri, 6 ace, 26 errori in battuta, 5 errori azione, 49% in attacco, 43% (16%) in ricezione. Sir Sicoma Monini: 10 muri, 6 ace, 28 errori in battuta, 12 errori azione, 51% in attacco, 53% (29%) in ricezione. Mvp Michieletto.