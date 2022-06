Niente quorum per i referendum sulla giustizia. In Trentino affluenza sotto il 15%

Niente quorum: il referendum boccia il Biodistretto trentino

Si sono chiusi alle 22 i seggi in Trentino, dove nella giornata di domenica 26 settembre si è votato per il referendum propositivo per l’istituzione di un Biodistretto provinciale. Sotto le aspettative l’affluenza alle urne, che al termine delle operazioni di voto è risultata pari al 15,58 per cento, insufficiente pertanto per validare il risultato. […]