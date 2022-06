Gabriele Saccani di Trento sarà ordinato sacerdote della Fraternità di San Carlo sabato 2 luglio

Sulla sinistra Gabriele Saccani, 28enne originario di Trento, sarà ordinato sacerdote sabato 2 luglio a Roma

Sono 3 i nuovi sacerdoti della Fraternità di San Carlo che saranno ordinati sabato 2 luglio a Roma. Tra loro c’è anche un trentino, il 28enne Gabriele Saccani.

“Fin da piccolo – racconta in una lettera – la presenza di Dio, silenziosa e misteriosa, mi ha accompagnato come una certezza della quale non ho mai dubitato”.

Saccani è stato “segnato” dall’esperienza nella Gioventù studentesca durante le superiori. In quel periodo ha incontrato Matilde, “un faro per la scoperta della mia vocazione”, che è poi tornata con forza negli anni dell’università.

“Stavo all’università, avevo trovato una morosa, vivevo la vita del Clu”, spiega Saccani nella lettera. “Confesso che mi sconquassò non poco il dover prendere una decisione. Tuttavia, l’attrazione che esercitava la promessa della vocazione al sacerdozio fu più forte. Era la promessa di una vita piena, veramente umana, al servizio di quella compagnia che mi aveva da sempre accompagnato e nella quale avevo vissuto l’esperienza di una amicizia vera e profonda. Era il fascino di portare Cristo agli uomini”.

Gabriele Saccani è stato accompagnato verso il sacerdozio da don Paolo Sottopietra. “Sarò sempre grato a don Paolo – scrive -, perché in ogni momento e tappa del discernimento mi lasciò davvero libero, desideroso di scoprire assieme a me quello che Dio operava. Non mi disse mai una sola parola sulla direzione che avrei dovuto prendere. Del resto, solo quando effettivamente entrai in seminario, nel settembre del 2015, iniziai a rendermi conto che quella era casa mia, il luogo dentro il movimento dove Cristo voleva farmi sempre più suo. Educarmi, correggermi, amarmi. Mi inondava, progressivamente, la gioia calma della fede e dell’adesione alla vocazione”.

L’ordinazione sarà sabato 2 luglio alle 15.30 nella basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma. A ordinare Gabriele Saccani e gli altri due sacerdoti, Dennis Bensiek e Filippo Pellini, sarà monsignor Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla.

Dopo l’ordinazione, Gabriele Saccani tornerà a Città del Messico, dove ha trascorso il suo anno di diaconato. Vivrà nella casa della Fraternità San Carlo nella metropoli messicana, e sarà viceparroco della parrocchia Maria Inmaculada.