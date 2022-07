Cori in Estate a Rovereto, Monte Zugna e Sing the Glory in concerto

Prosegue con successo la rassegna Cori in Estate a Rovereto. Domani, giovedì 14 luglio, alle 20.30, l’appuntamento è presso il Parco Colorio nel quartiere del Brione a cura della Circoscrizione Rovereto Nord. Ad esibirsi saranno il Coro Monte Zugna diretto dal Maestro Massimo Simoncelli e il Coro Sing the Glory diretto da Glauco Arlanch.

Il Coro Monte Zugna è attivo dal 1984 nel panorama corale trentino e fa parte dei 182 cori della Federazione Cori del Trentino. Si è sempre caratterizzato e distino per un repertorio molto vario poiché, oltre ai brani della tradizione corale trentina, lo ha arricchito con musiche e canzoni di altre regioni e da varie nazioni del mondo alla ricerca di sonorità originali.

Il Coro Sing the Glory nella sua presentazione si racconta così: “Una coinvolgente atmosfera è ciò che si prova ad un nostro concerto. Le luci e i colori avvolgono i corpi in movimento, quasi a disegnare le vibrazioni d’amore per la musica, per gli spirituals e i gospel. Le semplici armonie alternate alle piacevoli cadenze ritmiche, sono la miccia delle emozioni di chi ascolta. L’intreccio delle voci con l’accompagnamento strumentale e dei battiti di mano, rappresenta l’origine della sintonia fra l’artista ed il pubblico”.

Sicuramente due generi musicali molto diversi tra loro ma che ambedue meritano di essere conosciuti ed ascoltati. L’ appuntamento di giovedì si preannuncia come una ghiotta occasione per uscire di casa e godere di un momento di spensieratezza.