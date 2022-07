Con Montagna Salvatica a Borgo d’Anaunia le vite della montagna e della sua gente

Prosegue, per il secondo anno, il viaggio tra alpinismo, natura e ambiente di Montagna Salvatica, la rassegna promossa dal comune di Borgo d’Anaunia in stretta collaborazione con ApT Val di Non e Trento Film Festival, alla scoperta della montagna e delle persone che la abitano.

Attraverso proiezioni, riflessioni letterarie, dialoghi e confronti, Montagna Salvatica si propone di abbracciare gli spazi sconfinati che vanno dal Tibet all’Alaska per narrare il mondo, le passioni, le vite della montagna e della sua gente, e concentrandosi quest’anno in particolare sul tema dell’acqua e trovando nella fotografia, variamente declinata, il filo conduttore della sua proposta artistica.

Sede principale della manifestazione è il Cinema Teatro di Fondo, ma eventi sono previsti anche in boschi e praterie delle altre frazioni di Borgo d’Anaunia, luoghi scelti per immergersi pienamente nello spirito della montagna: quattro giorni intensi che culminano in un confronto tra esperti proprio sull’acqua, risorsa preziosa che diventa anche simbolo della bellezza infinita della natura e insieme della responsabilità di custodirla. Al bosco di Dovena, presso il bacino irriguo, prenderà vita infatti la mostra fotografica “Racconti sospesi”, in cui il fotografo e documentarista Christian Tasso si è immerso nella vita quotidiana della Val di Non e ha colto l’essenza di alcuni suoi abitanti in gigantografie che si nascondono tra le fronde degli alberi in un percorso di immersione dell’umanità nella natura.

Questo il programma della manifestazione:

MARTEDÌ 26 LUGLIO ore 21.00 – Cinema Teatro, Fondo di Borgo d’Anaunia – PROIEZIONE DEL FILM IN ESCLUSIVA dopo l’anteprima al TrentoFilmFestival di “LA PANTHÈRE DES NEIGES”, Marie Amiguet, Vincent Munier, Francia / 2021 / 92’ / documentario

In cima all’altopiano tibetano, tra valli inesplorate e inaccessibili, si trova uno degli ultimi santuari del mondo selvaggio, dove vive una fauna rara e sconosciuta. Vincent Munier, uno dei fotografi di fauna selvatica più rinomati al mondo, accompagna l’avventuriero e romanziere Sylvain Tesson alla ricerca del leopardo delle nevi. Lo introduce alla sottile arte di rimanere nascosti in attesa, di seguire le tracce e di avere la pazienza necessaria per poter scorgere gli animali. Attraverso il loro viaggio sulle vette tibetane, abitate da presenze invisibili, i due uomini intraprendono una conversazione sul posto che abbiamo tra gli esseri viventi e celebrano la bellezza del mondo. Lingua: Francese Sottotitoli: Italiano

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO ore 21.00 – Cinema Teatro, Fondo di Borgo d’Anaunia – PROIEZIONE DEL FILM “THE SANCTITY OF SPACE”, Renan Ozturk, Freddie Wilkinson, Stati Uniti / 2021 / 102’ / documentario

Brad Washburn è stato il più grande fotografo aereo di montagna di tutti i tempi. Penzolando dal portellone di un aereo, ha volato sopra catene montuose inesplorate, creando immagini iconiche. Più di ottant’anni dopo, i compagni di cordata Renan Ozturk e Freddie Wilkinson guardano alcune delle immagini di Washburn e hanno quest’idea folle: piuttosto che salire, il loro sogno è di attraversare le cime più proibitive della catena, sul massiccio del Mooses Tooth. Girato nell’arco di cinque anni, The Sanctity of Space riunisce materiali visivi di altissimo livello – dalle stupefacenti fotografie in bianco e nero di grande formato di Washburn e Ansel Adams, alle più avanzate riprese in elicottero, fino alla fotografia spaziale – con una storia indimenticabile che attraversa le generazioni. È sia un racconto d’avventura da brivido che una celebrazione dello spirito dell’esplorazione. Lingua: Inglese Sottotitoli: Italiano

GIOVEDÌ 28 LUGLIO ore 21.00 – Cinema Teatro, Fondo di Borgo d’Anaunia – EMOZIONI TRA LE PAGINE CON ANDREA FICHERA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “UN UOMO TRA GLI ORSI. IL RACCONTO DI UN’AVVENTURA SULLE ALPI” IN COMPAGNIA DELL’AUTORE ANDREA MUSTONI

Andrea Mustoni, lo zoologo coordinatore del progetto di reintroduzione dell’orso sulle Alpi realizzato in Trentino tra il 1996 e il 2004, nel libro racconta il suo viaggio accanto al grande mammifero, dalle catture degli esemplari nei boschi della Slovenia fino al monitoraggio della popolazione che si è consolidata nei luoghi dei rilasci. La narrazione degli eventi è arricchita da numerose pagine del diario scritto all’epoca dall’autore, dove emergono sia considerazioni pratiche, sia le emozioni di una vita vissuta vicino all’orso, il più grande mammifero selvatico delle Alpi. Un viaggio nella natura, a tu per tu con il selvatico che è fuori e dentro di noi.

VENERDÌ 29 LUGLIO ore 14.00 – VISITA GUIDATA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA “ALTA NOVELLA”

Ritrovo presso R&B Al Canyon, via Lago Smeraldo 2, Fondo di Borgo d’Anaunia

VENERDÌ 29 LUGLIO ore 21.00 – Cinema Teatro, Fondo di Borgo d’Anaunia – TAVOLA ROTONDA SUL TEMA “L’ACQUA, LA MONTAGNA E NOI”

Il tema dell’acqua e quello della montagna sono così legati da essere in fondo un unico tema, diventato caldo da quando l’umanità ha cominciato a riflettere sulle proprie responsabilità di fronte a un cambiamento climatico i cui effetti non si possono più ignorare. È per questo che esso è anche fonte di ispirazione artistica, in un classico scambio tra la capacità dell’arte di far riflettere sulla realtà e contemporaneamente lasciarsene ispirare. In questo modo il tema acqua e montagna non è qualcosa che resta isolato a territori appunto montani, ma interessa il mondo intero, in un sistema in cui gli effetti di un evento in un luogo si vedono a chilometri di distanza.

Di questo discuteranno:

Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico

Daniele Graziadei, sindaco di Borgo d’Anaunia

Michele Bontempelli, presidente Consorzio B.I.M. dell’Adige

Federico Seppi, artista

Max Spera, ideatore di Fontane d’Artista

Modera: Linda Pisani

a seguire, PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “LA LUNGA STRADA” di Alessio Salvini, Italia / 2022 / 7’ / documentario

Dalle montagne al mare, è un lungo viaggio quello dell’acqua. Sciogliendosi dai ghiacciai si trasforma in torrente per poi scendere impetuosa tra le gole e riscoprirsi acrobata tra i risalti di roccia che attraversano le valli. Man mano verso la città, passando sotto ai ponti, si fa più quieta fino ad arrivare a riposarsi nel mare, bagnando dolcemente le rive e accompagnando i naviganti nelle loro rotte. Lingua: Italiano