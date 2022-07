Val dei Mocheni, domate le fiamme in Panarotta

L’incendio in Panarotta è stato domato dopo che era divampato nuovamente venerdì 22 luglio

È sotto controllo la situazione sulla Panarotta. Al momento è andato a buon fine l’intenso lavoro condotto anche nelle ore notturne dal personale della Protezione civile trentina per contenere l’incendio che aveva ripreso vigore per le alte temperature e il forte vento in quota ieri, venerdì 22 luglio.

L’incendio era scoppiato venerdì 15 luglio ed aveva visto entrare in azione due Canadair; Candair che hanno lavorato anche nelle ultime ore, prelevando l’acqua non solo dal lago di Caldonazzo, come avvenuto la scorsa settimana, ma anche dal lago di Levico.

Attualmente le fiamme risultano domate, mentre continuano le operazioni di bonifica e di bagnatura con Canadair ed elicottero. L’attività costante, svolta durante tutta la notte con il contributo di numerosi vigili del fuoco volontari, ha inoltre permesso di mettere in sicurezza malga Montagna Granda, precedentemente evacuata per precauzione, che è stata riaperta.

All’operazione in Panarotta hanno partecipato i volontari appartenenti al Distretto di Pergine, assieme al Corpo forestale del Trentino e ai tre equipaggi di Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, Eli Macht e LagorAir, oltre all’ausilio del Canadair.

Nel pomeriggio si farà il punto della situazione per valutare eventuali interventi anche per il proseguimento delle operazioni.