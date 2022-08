Val di Fassa, rientrati gli evacuati da alberghi e abitazioni

Maltempo, fiume Sarca a rischio piena

Iniziano a preoccupare le forti piogge che da ieri stanno cadendo sul Trentino, soprattutto in prossimità di fiumi e torrenti che rischiano, come già visto qualche settimana fa, di essere soggetti ad ondate di piena. In particolare in queste ore è sotto osservazione il forte innalzamento del livello del fiume Sarca, che in alcune zone […]