Caro energia, domani a Trento i negozi abbasseranno le luci

Mercoledì 31 agosto le attività commerciali del Trentino abbasseranno le luci

A mezzogiorno in punto di domani, mercoledì 31 agosto, le attività commerciali di Trento abbasseranno le luci per 15 minuti. Un modo per sottolineare la difficile situazione provocata dall’aumento fuori controllo dei costi energetici.

“Aderiamo all’iniziativa proposta dalla nostra Confederazione – spiega Giovanni Bort, presidente di Confcommercio Trentino – per dare un segnale di unità di tutto il settore su un tema che investe in maniera drammatica le nostre imprese: in questi giorni riceviamo segnalazioni dagli associati di bollette con importi mediamente triplicati; in molti casi siamo anche oltre. È evidente che questa situazione non può perdurare: se le industrie sono costrette a fermare le produzioni, immaginiamo che cosa significa per un’azienda dei nostri settori vedersi recapitare una bolletta di migliaia di euro”.

Sempre domani, a Roma, si terrà una conferenza stampa dove la Confederazione – con altre sigle imprenditoriali – sottoporrà alla politica e alle istituzioni richieste e proposte per affrontare questa grave crisi. “C’è bisogno di disinnescare i rincari quanto prima – conclude Bort – per evitare esiti irreversibili sulle aziende ma anche sulle famiglie. Attendere l’autunno potrebbe essere troppo tardi per molte imprese”.