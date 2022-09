Maltempo, è arrivata la neve in Trentino

Inflazione, più di 1 italiano su 2 taglia la spesa nel carrello. Coldiretti: “È corsa agli acquisti low cost”

Più di un italiano su due (51 per cento) taglia la spesa nel carrello per l’aumento record dei prezzi trascinato dai rincari energetici e dagli effetti della guerra in Ucraina. E anche i trentini sono costretti a stringere la cinghia, come riporta Coldiretti Trentino Alto Adige, che spiega che “i consumatori vanno a caccia dei […]