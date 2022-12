Nevica in Trentino, anche Trento è imbiancata

Cade la neve in tutto il Trentino, come previsto da MeteoTrentino. “Sono previsti fino a 10 centimetri di neve solo a Trento, ma sono operativi fin dalle prime ore del mattino i mezzi del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento per tenere le strade pulite e in sicurezza”, scrive sui social il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Giacomo Poletti Meteo scrive, in un post aggiornato alle ore 6 di venerdì 9 dicembre, che ci saranno “precipitazioni fino alle ore 15, intensità maggiore dalle ore 9 alle 14. Temperature un filino sopra zero in val d’Adige fino ai 400/500 m di quota”.

E a Trento? “In città debole pioggia mista neve – riporta Poletti -, verso nord sfiocchetta ma bagnato, con temperature fra +1° e +2°: nelle prossime ore qualche cm di accumulo specie a Trento centro e nord/Gardolo/Lavis/Rotaliana con l’aumento dell’intensità. Neve umida, più asciutta dai 500 m”.

Tra il capoluogo e Rovereto e nella città della Quercia, spiega Poletti, ci sarà una “pioviggina: qualche precipitazione in più stanotte ha portato Rovereto a +0.5°/+1°. Neve bagnata con una possibile imbiancata resta possibile come da “totoaccumuli” di ieri, parliamo però di poca cosa. 1-3 cm, più probabili da Volano a Trento sud ma in un contesto bagnato perché ha già piovuto e non andrà sottozero. Per il resto – aggiunge Poletti sulla sua pagina Facebook – andamenti come da previsione: neve in tutta la Valsugana, sta iniziando a nevicare in val di Non. Le precipitazioni si stanno propagando ma, appunto, un aumento di intensità arriverà da metà mattina. Il punto finale nel pomeriggio”.

La Protezione civile ricorda alla popolazione di controllare l’attrezzatura invernale sugli autoveicoli (che è obbligatoria fino al 15 aprile 2023) in particolare gomme invernali o catene da neve a bordo.