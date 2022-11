Da Folgaria a Levico, in Trentino neve anche a bassa quota

Il Trentino è sotto la neve, che in alcuni casi è caduta anche a bassa quota, nel fondovalle. Al momento, ha riportato la Provincia di Trento, non si registrano criticità.

La neve ha raggiunto anche Levico Terme (sotto il video di Ana Masseo).

Nevica anche a Folgaria (sotto il video).

La sala provinciale, riunitasi ieri, lunedì 21 novembre, ha deciso che in caso di necessità saranno attivati i posti di presidio già individuati lungo la rete stradale provinciale in modo che soltanto i veicoli equipaggiati con idonea attrezzatura invernale possano proseguire il viaggio senza pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione.

La decisione è stata adottata per prevenire o attenuare i disagi che si registrano in caso di nevicate per la presenza di veicoli sprovvisti dell’attrezzatura adeguata che rimangono bloccati con pesanti ripercussioni per il traffico e per l’attività dei mezzi impegnati nelle operazioni di sgombero neve.

“Si ricorda che in Trentino dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023 tutti i veicoli in transito sulla rete stradale della Provincia devono essere equipaggiati di pneumatici da neve ovvero avere a bordo catene da neve che in concomitanza e/o a seguito del verificarsi di precipitazione nevose o formazione di ghiaccio e fino a cessata esigenza devono essere montate”, riporta la Pat.