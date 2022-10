“Italia, Europa, ascoltate il lavoro”, domani 200 trentini a Roma per la manifestazione nazionale della Cgil

Lavorare nel turismo: aperte le candidature

C’è tempo fino al prossimo 15 luglio per aderire alla raccolta delle candidature dei collaboratori del settore turistico in Trentino per la prossima estate. L’iniziativa lanciata dall’Agenzia del lavoro, in collaborazione con ASAT, Confesercenti, Confcommercio, Ente bilaterale del turismo, Cigl, Cisl e Uil, si pone l’obiettivo di individuare persone interessate a lavorare nel comparto ricettivo, […]