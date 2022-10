Trentino Sviluppo cerca un nuovo direttore per l’Ambito imprese

Dopo la recente riorganizzazione, Trentino Sviluppo sta cercando un direttore per il nuovo “Ambito imprese”.

Il dirigente verrà assunto a tempo indeterminato e si occuperà di coordinare i servizi di incubazione e accompagnamento all’avvio d’impresa, i servizi per le imprese del territorio che vogliono aumentare e consolidare il proprio business, i servizi finalizzati all’attrazione di aziende e risorse in Trentino, i servizi per la finanza d’impresa e la gestione dei bandi per le imprese.

Per la figura ricercata sono richieste particolare esperienza nella direzione di un’organizzazione o di una divisione complessa maturata per almeno cinque anni presso amministrazioni pubbliche o private nell’ambito del settore servizi alle imprese ed un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Tra i requisiti preferenziali saranno valutate positivamente esperienze significative e una comprovata qualificazione professionale nei settori dello scouting di idee di imprese innovative, accompagnamento ed accelerazione verso il mercato; nella gestione di bandi per iniziative a favore di imprese; nella consulenza o accompagnamento a progetti di crescita o sviluppo di imprese e nei percorsi di internazionalizzazione; nelle iniziative di accelerazione e nella finanza di impresa; possedere una comprovata conoscenza del contesto delle autonomie locali a livello regionale e/o provinciale, anche in termini di norme e regolamenti specifici in merito ai temi di localizzazione industriale o sistemi di agevolazione pubblica alle imprese.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 17 ottobre 2022 all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione di Trentino Sviluppo. Maggiori informazioni e bando integrale sul sito www.trentinosviluppo.it, sezione “Lavora con noi”.