Al Sacro Cuore i primi diplomati del percorso da 4 anni

Scuola, anche in Trentino oggi partono gli esami di maturità

Il fatidico giorno è arrivato: con oggi, mercoledì 16 giugno, partono anche in Trentino, come nel resto d’Italia, gli esami di maturità per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Si tratta della seconda maturità in emergenza sanitaria, che quest’anno si svolgerà con un unico maxi-orale, in presenza, davanti ad una commissione formata da un […]