Romeo Castellucci inaugura la Stagione Regionale Contemporanea al Teatro Sanbapolis

Credit: Luca Del Pia

Parte con il noto regista e scenografo Romeo Castellucci la Stagione Regionale Contemporanea al Teatro Sanbapolis di Trento. Doppio appuntamento venerdì 4 e sabato 5 novembre alle 20.30 per una riflessione sul rapporto con la legge, la sua violenza intrinseca e la responsabilità individuale e collettiva.

Lo spettacolo, “Bros”, è realizzato da Castellucci insieme alla compagnia da lui fondata, “Societas”. Protagonista dello spettacolo è un gruppo di uomini “reclutati” che impareranno la loro parte mentre la eseguono. Tale esecuzione corrisponde all’esecuzione di ordini telecomandati. Questi uomini hanno acconsentito a un patto in cui si impegnano a seguire comandi. In divisa da poliziotto ricevono ordini tramite un auricolare ed eseguono azioni senza avere il tempo per pensare, per scegliere, per decidere.

“Ciascun “poliziotto” – spiega Romeo Castellucci – riceve comandi individuali per via auricolare ai quali deve obbedire in tempo reale. Bros non ha una scrittura realistica, né una trama ma vi si rispecchiano temi come la spersonalizzazione dell’individuo, l’obbedienza omologata, la sottomissione alla legge. Bros non è uno spettacolo sulla polizia – prosegue Castellucci – ma rende protagonista un minaccioso corpo collettivo che restituisce nitida l’immagine della degradazione della massificazione”.

La Stagione Regionale Contemporanea è una rassegna nata dalla collaborazione tra Centro Servizi Culturali S. Chiara, Teatro Stabile di Bolzano e Coordinamento Teatrale Trentino.

Lo spettacolo “Bros” è concepito e diretto da Romeo Castellucci, con la musica di Scott Gibbons, con Valer Dellakeza e con gli agenti Luca Nava, Sergio Scarlatella e con uomini dalla strada.

Bros rappresenta il primo spettacolo di un calendario composto da 17 appuntamenti programmati tra Bolzano (Teatro Studio), Trento (Teatro SanbàPolis) e Rovereto (Auditorium Fausto Melotti) fino al 13 aprile. Un unico cartellone che rispecchia le molteplici prospettive del teatro di ricerca.

Il biglietto costa 14 euro (con una riduzione generica a 12 euro, a 9 euro per gli Under 26 e a 6 euro per gli Under 20) acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara. Maggiori info su www.centrosantachiara.it.