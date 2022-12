Tra le 22 e le 3 trasporto eccezionale dal Veneto a Bolzano

Tra le 22 e le 3 di venerdì 2 e sabato 3 dicembre, un trasporto eccezionale di grandi dimensioni attraverserà il territorio trentino in direzione Nord, percorrendo la SS12 del Brennero dal confine con il Veneto fino alla Provincia di Bolzano.

Saranno interessate anche la SP235 dell’Interporto tra Trento e Spini di Gardolo e via di Spini nella zona produttiva di Trento Nord. “Si segnalano possibili disagi alla circolazione – riporta la Provincia di Trento – con chiusure temporanee e deviazioni del traffico per cui si raccomanda la massima attenzione. In tali orari, si consiglia l’utilizzo della SP90 Destra Adige e dell’autostrada del Brennero”.