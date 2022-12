Scuola trentina, ecco le novità alle medie e alle superiori

Scuola, dal 9 al 30 gennaio aperte le iscrizioni per tutte le classi prime

Ci sarà tempo dal 9 al 30 gennaio 2023 per iscrivere i ragazzi alle classi prime delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale. L’iscrizione dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale esclusivamente per via telematica (online) dalle 8 di lunedì 9 […]