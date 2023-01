33 Trentini, anche nel 2023 alla scoperta dell’arte contemporanea

Torna anche nel 2023 il bando ‘33 Trentini Arte’: un percorso di crescita, arricchimento e consapevolezza aperto a tutte le persone interessate e appassionate di arte contemporanea, ma anche un modo per fare comunità̀, scambiarsi pensieri e opinioni, e diventare assieme visitatrici e visitatori – e quindi cittadine/i – migliori.

Attraverso una call pubblica in scadenza martedì 31 gennaio 2023, si formerà un gruppo che potrà fruire di un percorso esclusivo di visite nei più importanti luoghi dell’arte contemporanea in regione, di incontri, approfondimenti e “gite” artistiche in tutta Italia, oltre a poter fruire di tariffe convenzionate con i principali musei e i festival del Trentino-Alto Adige.

Una volta raccolte le adesioni, il gruppo si incontrerà in un primo appuntamento di conoscenza reciproca e di informazione sul progetto. Il programma prevede la partecipazione condivisa alle visite e agli incontri con i protagonisti dell’arte, momenti di dialogo e confronto con artisti, curatori, collezionisti e galleriste che operano in regione. Inoltre, durante l’anno verranno proposte alcune trasferte nei centri più rappresentativi dell’arte contemporanea nazionale. Tutti i partecipanti al progetto possono inoltre usufruire di speciali riduzioni per gli ingressi dei musei d’arte e dei festival della regione Trentino-Alto Adige. La call pubblica è aperta a tutte e tutti, senza distinzioni di sorta, e verranno accolte nel gruppo le prime nuove 33 adesioni pervenute. La partecipazione alle visite, pur vivamente consigliata visto lo spirito del progetto, è libera e volontaria.

‘33 Trentini Arte’ è un progetto promosso dalle Associazioni Tiring House e Spazio Off di Trento nato dalla positiva esperienza del progetto “33 Trentini”, giunto alla sua nona edizione e dedicato allo sviluppo di un pubblico trasversale attento e consapevole per il teatro, la musica e la danza.