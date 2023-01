“Natali senza confini”, a Vipiteno nel segno di padre Eusebio Iori

La cooperativa sociale GSH compie trent’anni

Punto di riferimento per servizi professionali rivolti a persone con disabilità psicofisica e sensoriale, la Cooperativa Sociale G.S.H. (acronimo di Gruppo Sensibilizzazione Handicap), conosciuta in tutta la Val di Non e in Trentino, ha festeggiato i suoi 30 anni di attività proprio in questo periodo di quarantena. Per ricordare questo traguardo importante è stato diffuso […]