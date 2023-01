Neve a Trento, ma è per l’apertura della cinquantesima Marcialonga

Foto Gianni Zotta

Partirà con un’inedita cerimonia l’edizione speciale del Cinquantesimo della Marcialonga di Fiemme e Fassa, che scende per qualche ora a Trento, in piazza Duomo, dove una pista innevata girerà intorno alla fontana del Nettuno.

L’evento inaugurale, per la prima volta nella città capoluogo, vuole sottolineare come la storica manifestazione sia un patrimonio di tutto il Trentino, che ha valore non solo sportivo, ma è importante anche dal punto di vista dell’immagine oltre che per le ricadute turistiche, economiche e sociali. Questa notte, tra le 20 e le 24, si procederà alle operazioni di preparazione della fascia imbiancata, che collegherà via Belenzani, da palazzo Thun, fino in piazza Duomo. Da stasera e fino alle 24 di domani saranno vietati la sosta e il transito in tutta la via, come avviene nelle giornate di fiera. Saranno anche ridotti gli spazi dei plateatici dei bar che si affacciano sulla strada.

Il programma della cerimonia, che durerà circa un’ora, prevede in apertura la sfilata delle bandiere delle nazioni partecipanti sul percorso innevato di via Belenzani. Seguiranno brevi saluti istituzionali del sindaco Franco Ianeselli, del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e del presidente della manifestazione Angelo Corradini. Durante la cerimonia saranno ripercorsi i 50 anni della Marcialonga attraverso immagini e testimonial.

La giornata inaugurale prevede anche alcuni eventi collaterali: nella mattinata di domani i maestri della scuola italiana Sci fondo Viote avvicineranno gli studenti di alcune scuole trentine al mondo dello sci nordico. In piazza Duomo sarà allestita inoltre una mostra con i poster delle 50 edizioni della manifestazione.