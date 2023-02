Cassa rurale, taglio di nastro per la filiale di Verla di Giovo in veste rinnovata

A Verla di Giovo venerdì 23 settembre inizia la 65esima Festa dell’Uva

Per tre giorni Verla di Giovo si trasforma in un grande teatro, con ogni via e piazza riempita di stand di degustazioni, allestimenti di mostre, punti gioco per i piccoli allestiti grazie al grande lavoro di oltre 400 volontari. Tra il 23 e il 25 settembre, infatti, si svolgerà la 65esima edizione della Festa dell’Uva, […]