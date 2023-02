Università, il rettore Deflorian annuncia una pausa per motivi di salute

Con un breve videomessaggio sul canale Youtube dell’Università di Trento, il rettore Flavio Deflorian ha annunciato la sua necessità di assentarsi per un breve periodo per motivi di salute.

“Questo è un video personale, e credo che a tutti sia capitato nella vita prima o poi che sia necessario impegnarsi in via prioritaria sulla propria salute. A me è capitato all’inizio di quest’anno. Nelle prossime settimane dovrò seguire delle cure e dei trattamenti che mi porteranno a gestire diversamente il mio ruolo”, ha detto Deflorian, rassicurando la comunità universitaria: “Non si tratta di niente che non possa essere curato e trattato anche grazie ai tanti progressi fatti dalla scienza e dalla medicina in questi anni”.

“Non scompaio, certamente mi organizzerò diversamente e in questi giorni ho già coordinato il lavoro per le prossime settimane assieme al direttore generale, alle prorettrici e ai prorettori, allo staff del rettorato e dell’ateneo ed ai collaboratori in modo tale che l’ateneo non abbia nessun problema per questa mia gestione diversa, probabilmente molto più da remoto, del mio ruolo di rettore. Anche perché sarà un periodo breve e poi tutto tornerà alla normalità come prima”, ha aggiunto.

“Credo che in questi casi sia importante metterci la faccia, e anche situazioni personali di questo tipo credo che si possano condividere“, , ha concluso il rettore, prima di chiedere il rispetto della privacy sua e della sua famiglia, per trascorrere le prossime settimane nella massima serenità.