Terremoto in Siria e in Turchia, Pat attiva fondo di solidarietà

Parte dal Trentino una raccolta fondi per aiutare le persone colpite dal terremoto che ha fatto tremare Siria e Turchia il 6 febbraio scorso. Provincia di Trento, enti locali e tante parti economico-sociali hanno attivato il fondo di solidarietà “Emergenza terremoto Turchia e Siria 2023” per finanziare interventi di ripristino degli edifici e sostegno alle due popolazioni.

“Nell’apposito fondo confluiranno i contributi versati da lavoratori, datori di lavoro, associazioni e singoli cittadini trentini”, spiega il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che ha proposto un “Accordo di solidarietà”, approvato oggi dall’esecutivo.

“L’avvio di questo Accordo – sottolinea Fugatti – viene promosso in analogia a quanto già accaduto in passato in occasione di gravi calamità nazionali e internazionali. Ci siamo mossi alla luce della disponibilità e delle sensibilità espresse in questi giorni dalle parti sociali e dai rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche”. Nei giorni scorsi, la Provincia di Trento ha messo a disposizione il materiale logistico che compone un ospedale da campo.

COME SOSTENERE IL FONDO DI SOLIDARIETA’

Gli interessati possono effettuare un versamento diretto sul conto della tesoreria della Provincia autonoma di Trento – presso gli sportelli di Unicredit e Casse Rurali – specificando il codice filiale 5079 e il codice ente 400; causale “Donazioni per Turchia e Siria”. In alternativa, il versamento può essere effettuato tramite il portale dei pagamenti Mypay (questa modalità prevede il pagamento di una commissione in base al canale di pagamento utilizzato) al link https://mypay.provincia.tn.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=P_TN&redirectUrl= . Basta cliccare sulla voce “Donazioni per Turchia e Siria”, inserire i dati richiesti dal sistema e cliccare su “Aggiungi al carrello”. Il sistema invierà una mail con le istruzioni per proseguire con il pagamento: attraverso le operazioni guidate si potrà infine procedere con il pagamento.