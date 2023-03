A Levico Terme sono state inaugurate due nuove attività

Levico, sabato 24 dicembre la corsa solidale con Babbo Natale

In occasione della Vigilia di Natale, Sci Club Levico e WlaFuga organizzano la corsa di Natale “Corri con Babbo Natale la Corsa Solidale”. Il ritrovo è per sabato 24 dicembre alle 9.30 in Piazza della Chiesa, a Levico Terme. La partenza è prevista per le 10, con arrivo al piazzale ex scuole in via Sluca […]