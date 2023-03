Vallagarina e Altipiani Cimbri, fine settimana di controlli sulle strade

Tantissime voci della Vallagarina cantano in coro in un nuovo cd il loro “no” alla guerra

Tantissime voci della Vallagarina, insieme, per dire “no” alla guerra. Voci autentiche, di ogni età e di ogni estrazione che hanno dato vita al cd “Pace, sì!” che sarà venduto allo scopo di raccogliere fondi a favore della Caritas per l’emergenza profughi in fuga dall’Ucraina. “Vogliamo dire il nostro no alla guerra, come soluzione e […]