Castello di Avio, apertura speciale per Pasqua dall’8 al 10 aprile

Casello autostradale Ala-Avio, i lavori partiranno fra qualche settimana

Manca qualche settimana perché venga dato il via ai lavori per la realizzazione del nuovo casello autostradale Ala-Avio. La nuova struttura comporta un investimento di 20 milioni di euro, con tempi di realizzazione previsti in 895 giorni senza mai chiudere il casello per la realizzazione di sei piste di accesso e uscita, un centro per […]