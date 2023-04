Trentino Curling a un soffio dal podio mondiale

BKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship © WCF / Steve Seixeiro

La Trentino Curling non è riuscita a eguagliare il risultato dei Mondiali dell’anno scorso, perdendo la partita per il bronzo contro la Svizzera. Davanti a un’avversaria in gran forma gli azzurri si sono presentati un po’ sottotono, provati dalla semifinale del giorno prima contro la Scozia. “Abbiamo sbagliato subito qualche tiro, – Commenta Sebastiano Arman – abbiamo provato a recuperare aumentando il grado di difficoltà, ma sono aumentati anche gli errori e con squadre di questo livello è difficile recuperare”.

Un vero smacco, dopo che Retornaz e compagni hanno visto sfumare per pochissimi centimetri l’accesso alla finalissima nella partita contro la Scozia che ha poi vinto in finale contro il Canada. “Un po’ di rammarico, per aver sfiorato una finale mondiale che sarebbe stata storica, c’è. – aggiunge Joël Retornaz – Comunque è importante saper guardare il contesto complessivo e non dobbiamo dimenticare che ci confermiamo per il secondo anno consecutivo tra le prime quattro squadre al mondo”. Un risultato notevole che va ad aggiungersi ai grandi traguardi di questa stagione, tra i quali la vittoria di una tappa del Grande Slam.

Nelle prossime settimane il team cembrano sarà impegnato a Toronto, dove si terrà la quinta Tappa del Grande Slam. La squadra, attualmente al 3° posto, ha buone possibilità di posizionarsi bene nella classifica. Dal 2 al 7 maggio, sempre in Canada, si terrà invece la Tappa finale del Grande Slam, la Champions Cup, dedicata ai vincitori dei più grandi eventi della stagione. La Trentino Curling, che lo scorso dicembre ha conquistato il primo posto sul podio del Grande Slam of Curling, vi parteciperà insieme alle altre 11 squadre più forti al mondo. “Ovviamente vogliamo far bene, – sottolinea Retornaz – ma lo Slam ha un livello molto più alto del mondiale. Le 12 squadre che vi partecipano sono tutte di primissima fascia. Mentre ai Mondiali può accedere una sola formazione per ogni Paese, allo Slam accedono solo le squadre migliori indipendentemente dalla nazione di provenienza”.

Altro appuntamento per questa stagione è rappresentato dai Mondiali di double mix, che si terranno in Corea dal 22 al 29 aprile e che vedranno la partecipazione di Sebastiano Arman in coppia con Stefania Costantini. “Con Stefania mi trovo bene. – spiega Arman – Il nostro primo obiettivo è raggiungere i playoff. Da lì inizia un altro torneo. Sono sicuro che sarà una bella esperienza”.