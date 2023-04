A Zambana sabato 15 aprile il Festival dell’Asparago Bianco

Eventi di carnevale in Alto Garda e Ledro

Dal 12 al 26 febbraio in zona Alto Garda e Ledro si terranno i tradizionali appuntamenti per festeggiare insieme il carnevale. ARCO: il 12 e il 19 febbraio il centro storico di Arco si anima con musica e spettacoli. Due aree dedicate ai bambini in piazza Canoniche e nei giardini centrali, mentre in piazza 3 Novembre […]