Itas sconfitta in gara 3 da Piacenza: la semifinale Scudetto si allunga

Foto Marco Trabalza

Niente da fare per l’Itas Trentino in gara 3 delle semifinali Scudetto: quella che poteva essere la partita decisiva per chiudere il conto, con i trentini in vantaggio 2-0 su Piacenza nella serie, si è invece dimostrata più difficile del previsto, e si è conclusa con i gialloblù nettamente sconfitti per 3-0. Servirà quindi almeno gara 4, in programma sabato prossimo a Piacenza, per decretare quale tra le due squadre andrà in finale.

Lorenzetti mette in campo la formazione tipo, con Sbertoli in regia e Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in banda, Lisinac e Podrascanin al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. Piacenza risponde con Brizard alzatore, Romanò opposto, Leal e Lucarelli laterali, Simon e Caneschi al centro, Scanferla libero.

La gara parte subito al massimo con Piacenza che segna i primi punti. Ma l’Itas si riprende immediatamente, trova il pareggio sul 3-3 e si porta in vantaggio, grazie anche di alcuni errori degli avversari (7-5, 10-7). Gli emiliani non si arrendono, e con i muri di Caneschi su Michieletto e di Lucarelli prima su Lisinac e poi su Lavia raggiungono gli avversari sul 12-12. I gialloblù tornano avanti anche grazie agli ace di Kaziyski e Lavia (17-14, 19-17, 22-20), fino al massimo vantaggio di +3, ma la Bluenergy si rifà sotto, fino a trovare il punto del 22 pari e mettere la freccia, con il set point con l’ace di Lucarelli che chiude il primo set sul 23 a 25.

Dopo il cambio campo le due squadre riprendono la battaglia punto a punto. Questa volta, però, il gioco è condotto da Piacenza che, forte del set appena vinto, si porta in vantaggio su Trento (3-5, 9-8). La Trentino Volley si dimostra nervosa e fallosa in diverse azioni, regalando alcuni punti agli avversari, guidati da Simon e Lucarelli. L’Itas non demorde e con il muro del Potke e un errore di Piacenza ritrova il pareggio sul quindicesimo punto. Trento rialza la testa, sostenuta da una tifoseria carica, e arriva al punto del massimo vantaggio sul 20 a 17, con le azioni di Kaziyski e Lisinac, prima di crollare sul finale del set, con Piacenza che anche questa volta riesce a riprendere gli avversari e a guadagnare lo 0-2 (22-25).

Anche la terza frazione viene condotta fin dall’inizio da Piacenza (3-5, 4-8). La squadra di Lorenzetti non riesce a rispondere in maniera adeguata e commette diversi errori in ricezione, concedendo agli avversari, ancora una volta guidati da Leal, Simon e Lucarelli (MVP), un vantaggio di +5 (9-14). Il tecnico di casa prova a ribaltare la situazione facendo entrare Džavoronok, ma senza successo, e il set si porta al 14-21. L’ultimo tentativo di Lorenzetti è l’ingresso in campo di Cavuto, che mette subito un ace, ma si rivela inutile dato che i piacentini si aggiudicano anche il terzo set (20-25).

Dopo i primi due match chiusi da Trento sul 3-0, gara 3 ha mostrato una Piacenza in gran forma. La prossima sfida della serie è in programma sabato 22 aprile alle 18 a Piacenza: un’altra occasione per l’Itas per aggiudicarsi un posto in finale, altrimenti si arriverà a gara 5.

Il tabellino:

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3

(23-25, 22-25, 20-25)

ITAS TRENTINO: Michieletto 11, Podrascanin 5, Sbertoli 4, Lavia 9, Lisinac 5, Kaziyski 12, Laurenzano (L); Džavoronok 4, Cavuto 2. N.e. Nelli, D’Heer, Pace, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY: Simon 6, Romanò 10, Leal 15, Caneschi 4, Brizard 4, Lucarelli 22, Scanferla (L); Recine, Gironi. N.e. Basic, Hoffer, Alonso, Cester, De Wejier. All. Massimo Botti.

ARBITRI: Simbari di Milano e Cappello di Sortino (Siracusa).

DURATA SET: 31’, 31’; tot 1h e 28’.

NOTE: Itas Trentino: 6 muri, 6 ace, 9 errori in battuta, 4 errori azione, 43% in attacco, 55% (23%) in ricezione. Gas Sales Bluenergy: 12 muri, 5 ace, 7 errori in battuta, 5 errori azione, 49% in attacco, 41% (16%) in ricezione. Mvp Lucarelli.