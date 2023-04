Riparte la sedicesima edizione della camminata gastronomica nella piana dell’Altopiano della Vigolana

Torna domenica 7 maggio la sedicesima edizione della “Vigolana Camina e Magna“, una camminata enogastronomica di circa 12 chilometri nella piana dell’Altopiano della Vigolana adatta a tutte le fasce di età, che comprende il passaggio tra antichi borghi pieni di bellezza e godendo della fioritura della campagna con ben dieci tappe per rifocillarsi con piatti e prodotti tipici.

Il percorso si divide tra i paesi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino con un passaggio sulla strada panoramica di Bosentino per offrire ai partecipanti uno scorcio suggestivo sul lago di Caldonazzo. Si passa poi dal Santuario della Madonna del Fele e il Castello di Vigolo Vattaro.

Nella manifestazione sono coinvolti, in collaborazione con il Consorzio Turistico e da quest’anno anche con il supporto di APT Alpe Cimbra, aziende agrituristiche locali, produttori locali di miele, succhi di frutta, frutta, patate, marmellate, grappe. In alcune tappe saranno presenti cori locali, come ad esempio Ottava Nota o Coro Vigolana, e il Corpo Musicale di S. Giorgio di Vigolo Vattaro, suonatori di fisarmonica.

Per i gruppi famiglia sarà proposta una caccia al tesoro naturalistica per conoscere le caratteristiche dell’Altopiano della Vigolana: i partecipanti più giovani dovranno impegnarsi nella ricerca di elementi naturali durante il percorso e, al termine di questo, vi sarà un bellissimo premio. I partecipanti provenienti da tutto il Trentino, ma anche dall’Alto Adige, Veneto, Lombardia, potranno ammirare le bellezze naturalistiche del territorio e gustare i prodotti tipici delle zone. La manifestazione vede la partecipazione di circa trenta associazioni attive del territorio e all’incirca un centinaio di volontari che si dedicano con impegno e cura all’allestimento e alla gestione dei punti ristoro.

Quest’anno il ricavato sarà destinato sia al progetto di solidarietà locale, l’Associazione Solidarietà Vigolana, per aiutare le famiglie in difficoltà, sia alla ristrutturazione di un istituto scolastico nel Nepal centrale, zona di Bagmati, nel comune rurale di Khaniyabas dove verranno realizzati lavori di consolidamento della struttura e la costruzione di sei nuovi servizi igienici.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 5 maggio alle 19 ed è possibile iscriversi online sul sito www.solidarietavigolana.it oppure nei seguenti punti: Erboristeria SoleLuna – Vigolo Vattaro (0461/848941); Elettrodomestici Marzari di Tamanini Bruna – Vigolo Vattaro (0461/847116); Rivendita Tabacchi Lorenzi – Pergine Valsugana (0461/417965); Bianchini Michele Calzature – Caldonazzo (0461/724714); Conad City Bragagna Giorgio snc– Villazzano (0461/920178).

Per maggiori informazioni consultare solidarietavigolana.it o chiamare il numero 353429566.