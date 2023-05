Nuovi autovelox in sette comuni del Trentino

Infermieri, venerdì 11 marzo Nursing up Trento sciopera: “Categoria poco riconosciuta”

“Stipendi sproporzionati al costo della vita, ai rischi, alle responsabilità, al carico di lavoro, all’elevata formazione universitaria, fino alle mobilità e ai part-time negati”. Sono solo alcune delle richieste che porteranno il sindacato degli infermieri “Nursing Up Trento” a scendere in piazza venerdì 11 marzo per protestare contro “una politica che non ci ascolta”. “Dalle […]