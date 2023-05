Tre podi ai campionati nazionali per le Majorettes di Lizzana

Anche il gruppo Majorettes e le Mascotte del Corpo Bandistico “Don Giuseppe Pederzini” di Lizzana hanno partecipato, il 6 e 7 maggio scorsi a Montecatini Terme (PT), alla V edizione del Campionato Italiano Majorettes Sport ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Musicali Autonome) – MWF (MAJORETTE-SPORT WORLD FEDERATION), che ha visto in gara più di 600 majorettes, di 24 gruppi diversi provenienti da 7 regioni italiane.

Le 23 atlete trentine, dai 5 ai 25 anni, sotto la guida di Valentina Maino hanno onorato il loro impegno con capacità ginnica, correttezza sportiva, determinazione ed eleganza. Il livello agonistico richiedeva caratteristiche tecniche di eccellenza quali precisione, coordinazione, sincronismo, armonia ed interpretazione che il gruppo locale ha dimostrato di possedere, raggiungendo ottimi punteggi. Undici le categorie in cui si sono esibite, dalle più piccole, le kids, alle più grandi, le senior, con l’utilizzo di baton twirling o pom pon, e in piccole o grandi formazioni: ovvero “duo pom pon kids, duo pom pon cadets, solo pom pon cadets, duo baton cadets, classic pom pon cadets, solo pom pon junior, duo pom pon senior, duo baton senior, mini formation pom pon senior, classic pom pon senior e defilè baton senior”.

Per tre categorie sono arrivati anche i riconoscimenti nazionali: sul secondo gradino del podio le due kids Valeria Filippi e Nicole Martinelli, rientrate a casa con la medaglia d’argento al collo. Podio e qualificazione agli europei invece per il gruppo Classic pom pon Cadette, con un più che meritato secondo posto, coppa e medaglie per tutte e tredici le gareggianti, preparate dalla futura trainer Chiara Salvetti. E’ stato oro invece per la mini formation pom pon Senior, proposta da 5 ragazze del gruppo (così prevede il regolamento), guidate da Valentina Maino. Punteggi alla mano, tutte le altre 8 categorie in gara si sono avvicinate di molto al podio, talvolta con uno scarto dalle prime classificate di appena 0,20 centesimi.

Soddisfazione generale del gruppo, sostenuto e tifato anche dal presidente Lorenzo Chizzola, dal M° Andrea Loss e da tutti i bandisti, che hanno seguito a distanza le perfomance delle “loro” ragazze. Folto il gruppo di genitori che ha accompagnato il gruppo, curando divise e trucco, ma anche preparando pranzi e merende “sportive”, senza mai lasciare lo striscione “Forza Lizzana”.

Una partecipazione resa possibile anche grazie al contributo della Federazione Corpi Bandistici del Trentino, della Cassa di Trento e di sponsor privati quali Cipriani Assicurazioni, Tipolitografia Festini. Volverup ha invece provveduto a preparare dei bauletti coordinati porta attrezzi per tutte le senior.

Ma il gruppo non si ferma e continua le proprie attività assieme al Corpo Bandistico: il 21 maggio sarà a Parco Bossi Fedrigotti per “Una giornata al Parco” organizzato assieme a Punto d’Approdo e la famiglia Bossi Fedrigotti, il 27 maggio le senior parteciperanno al saggio finale con il CDM all’Opificio delle Idee, a conclusione del percorso formativo in danza classica e contemporanea intrapreso con Moreno Perna, lo stesso giorno le Mascotte offriranno un concerto assieme alla Banda Giovanile presso l’oratorio di Sacco alle 19.15. Il 31 maggio invece saggio finale di tutte le allieve al teatro San Floriano ed infine il 7 giugno, concerto finale assieme agli allievi di musica e la Banda Giovanile, sempre presso il teatro locale.