Al Vallagarina Outdoor Festival anche le eccellenze della Strada del Vino e dei Sapori

Ci sarà anche la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con uno spazio enoteca allestito nel cuore di Corso Bettini, nei pressi del Teatro Zandonai, al Vallagarina Outdoor Festival, in programma a Rovereto dal 26 al 28 maggio. Nelle due casette in legno a disposizione dell’Associazione, nelle giornate di sabato e domenica, dalle 9.00 alle 20.00, verranno proposti una selezione di vini delle cantine del territorio per raccontare al palato degli avventori l’ampio ventaglio di opportunità enologiche della zona.

Si va dai Trentodoc brut di Letrari, Pedrotti Spumanti, Albino Armani viticoltori dal 1607 ai Müller Thurgau di Vivallis, Cantina Sociale di Aldeno e Borgo dei Posseri, fino ai Marzemino di Cantina sociale di Isera, Azienda Agricola Grigoletti e Azienda Agricola Vallarom, passando dai rosati di Tenuta Sajni Fasanotti, Cantina Sociale di Trento e Azienda Agricola La Cadalora. Spazio anche ad una proposta analcolica, con il succo di mela di Biodebiasi.

Non manca la parte food, con un gustoso piatto “mix” di eccellenze dei produttori associati che unisce una selezione di Casat del Baldo e Affogato all’Enantio del Caseificio di Sabbionara di Avio, i salumi di Macelleria Moschini di Ala, Pantrentino del Panificio Moderno di Isera, Trota marinata di Trota Oro, giardiniera e crauti di Biodebiasi, fanzelto della Locanda delle Tre Chiavi.

Ma, nel pieno spirito del Festival, la presenza della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino si concretizza anche con una proposta outdoor, ovvero l’esperienza Taste&Walk in città dal bosco al vigneto: un percorso di circa 5 km con dislivello di 200 metri con accompagnatore di territorio che da Corso Bettini raggiungerà l’azienda agricola Balter, passando dal Bosco della Città, per poi fare ritorno al punto di partenza. L’attività, in programma sabato 27 maggio a partire dalle ore 9.30, prevede una colazione al sacco, con succo di frutta e mela in camicia di Panificio Moderno, consegnata all’avvio, da consumare lungo il percorso, e la visita in cantina con degustazione, per chiudere allo spazio enoteca con il piatto della Strada del Vino abbinato ad un calice degustazione. Quota di partecipazione di 45 Euro a persona.

“Siamo davvero entusiasti di collaborare a questo importante evento – commenta Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – perché è un’ottima occasione di intercettare un pubblico per noi nuovo e sicuramente eterogeneo mettendolo in contatto con le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio adeguatamente valorizzate, grazie anche alla competenza del nostro personale addetto alla mescita, coordinato dal delegato regionale ONAV Luca Miorandi”.