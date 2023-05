Anche il Coro Genzianella di Pergine al 56° Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto

“Il sorriso di Arianna”, parte da Tenna la raccolta fondi per le malattie rare

Una raccolta fondi per la ricerca contro le malattie rare. La promuovono le associazioni di Tenna per non dimenticare il sorriso di Arianna Vetruccio, 23 anni, che si è spenta il 31 gennaio all’Ospedale Santa Chiara a causa di una malattia con cui era costretta a convivere da quattro anni. Arianna viveva a Tenna, aveva […]