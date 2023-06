Trento, un sedicenne rapina tre ragazzi con una pistola giocattolo

Trento, concluso l’iter progettuale per la ciclabile tra Piedicastello e Le Albere

Si farà la pista ciclabile di collegamento tra Piedicastello e il Parco Fratelli Michelin, in Lungadige San Nicolò, per un totale di 1300 metri lineari. Si è infatti concluso l’iter di approvazione progettuale voluto dall’amministrazione comunale nell’ambito dei fondi stanziati con il PNRR per sviluppare un trasporto locale più sostenibile investendo in mobilità leggera. Il […]